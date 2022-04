Non tutti riescono o “vogliono seguire” convenzioni sociali predefinite, ne vogliono sottostare a standard sociali in fatto di comportamento e apparenza: solitamente chi appare “diverso” dalla media, e non ha paura a metterlo in evidenza viene bollato come “eccentrico”, termine che comunque è piuttosto variabile a seconda del contesto e dalla persona che lo utilizza: ciò che a noi può apparire come fuori dal comune. Nonostante sia praticamente impossibile definire con precisione tutti i fattori che rendono una persona considerabile eccentrica. Anche lo zodiaco può aiutarci a comprendere i segni più eccentrici in assoluto. Quali sono?

I segni più eccentrici dello zodiaco, lo sapevi?

Cancro

Sono estremamente comunicativi ed anche piuttosto a loro agio in contesti sociali definibili “particolari” e fuori dagli standard. Hanno una spiccata capacità di adattarsi ad ogni ambiente, anzi solitamente sono annoiati dalla routine di tutti i giorni. Il pregiudizio non fa parte della loro natura, assolutamente.

Vergine

Apparentemente austeri e profondamente conservatori, in realtà sono di “larghe vedute” e questo li rende estremamente curiosi ed interessati a non seguire per forza tendenze pre calcolate e ripetitive. Non hanno minimamente problemi a sfoggiare un look o un modo di parlare decisamente eccentrico, anche se riescono a non farlo pesare.

Pesci

Sognatori nati, i Pesci anche volendo non riescono a sottostare a concetti vetusti e già impostati. Perciò quasi di riflesso, tendono a voler essere sempre considerati diversi, e proprio questa “mancato senso di adattamento” li porta ad essere considerati “strani” dai loro detrattori e geniali da chi invece li apprezza.