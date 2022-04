La cosiddetta “puzza sotto il naso” è sintomo di un atteggiamento altezzoso ma che diventa tutt’altro che un complimento quando questo sembra arrivare da chi guarda gli altri dall’alto in basso: può essere causato da una formazione caratteriale ma anche da una precisa volontà di emergere e di sentirsi effettivamente “superiori” rispetto alla massa, ma può anche significare un effettiva incapacità di relazionarsi in maniera equilibrata. Oggi prendiamo in considerazione il mondo femminile: quali sono le donne notoriamente più snob in assoluto?

Le donne più “snob” dello zodiaco: le conosci?

Capricorno

Apparentemente non sopportano qualsiasi manifestazione di sfarzo e di poca umiltà, ma solo se sono loro a non “portarle avanti”: Capricorno è un segno decisamente snob anche per quanto riguarda il mondo maschile, ma solo le donne a manifestare questa tendenza in maniera più importante. E’ l’inconsapevolezza di trattare male le persone a renderle poco apprezzate dalla massa.

Bilancia

Le donne Bilancia credono effettivamente di essere più degne di rispetto rispetto alla maggior parte delle donne che conoscono ma non c’è della “cattiva intenzione” in tutto ciò. Incide sicuramente il contesto dove sono cresciute ma quasi tutte pur non facendo niente di particolare, hanno tendenza ad elevarsi, ed a stupirsi se qualcuno fa notare loro che non hanno il “sangue blu”.

Vergine

Impossibile non citare le Vergine che quantomeno sono a conoscenza di questa peculiarità e che quindi non riescono a negare. Loro però sono persone estremamente concrete e non si tirano indietro quando si tratta di fare nuove conoscenze ed esperienze. Non lo ammetterebbero mai ma si sentono effettivamente speciali, e ciò si vede eccome.