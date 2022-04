Oroscopo domani Paolo Fox, 14 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 14 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti iniziare a rimetterti in gioco con fiducia e determinazione. La tua ripresa è cominciata, anche se il meglio arriverà a partire da maggio. Fatti trovare ponto, reattivo. Forse hai già toccato con mano questo cambiamento in atto, qualcuno potrebbe aver ricevuto da pochi giorni un’occasione di lavoro ghiotta.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani una bellissima Luna nel cielo dell’amica Vergine ti darà ancora una mano. Sfrutta la sua benevolenza per recuperare un po’ di quella serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. Ciò che conta è lasciarsi alle spalle il passato, le tensioni vissute tra marzo e aprile. Molto presto ci saranno opportunità di lavoro interessanti.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani occorrerà usare la massima cautela in famiglia, se non vorrai litigare con qualcuno. Sono giorni piuttosto nervosi e perdere le staffe per una sciocchezza è facilissimo! Sii prudente e fai passare questo momento, senza sollevare polveroni inutili. A maggio ritornerà il sereno nella tua vita.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sentirai dentro te crescere la voglia di amare, di ritrovare la passione. Se da poco ti sei separato, potresti aver incolpato del rapporto fallimentare il tuo ex. In realtà le responsabilità di una storia andrebbero sempre divise a metà. Preparati a vivere una domenica particolarmente interessante per i sentimenti, i nuovi incontri.