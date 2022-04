Si possono mangiare i carciofi in gravidanza? Questo studio chiarisce ogni dubbio

I carciofi regnano incontrastati nei pranzi e nelle cene autunnali perché sono deliziosi e versatili e perché hanno tanti benefici per la salute.

Ma si possono mangiare in gravidanza? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, darvi alcune informazioni utili sui benefici e le proprietà dei carciofi durante la gravidanza e dirvi cosa dovete sapere.

Come sempre, ti consigliamo di rivolgerti al tuo medico per un primo parere e consulto. Se sono adatti a te, ti ricordiamo che è meglio assumere la dose corretta durante la gravidanza per nutrire te e il tuo bambino nel miglior modo possibile. Si consiglia inoltre di lavare bene ogni ortaggio, eliminando così tutte le sostanze che possono rappresentare un rischio durante la gravidanza.

Quali sono le proprietà e i benefici dei carciofi? Perché sono altamente raccomandati durante la gravidanza?

I carciofi forniscono molti nutrienti benefici durante tutti i mesi di gravidanza.

In particolare sono ricchi di vitamine A, B, C, che insieme a magnesio, potassio, calcio, fosforo, ferro e fibre costituiscono un vero toccasana per la salute di mamma e bambino.

Queste proprietà benefiche diventano ancora più efficaci se inserite nelle verdure di stagione che non richiedono alcun tipo di aggiunta di sostanze chimiche.

Ecco perché ti consigliamo di acquistare i carciofi biologici, che sono prodotti certificati che seguono metodi biologici e sostenibili e non vengono mai lavorati durante tutto il processo produttivo.

Benefici nel mangiare carciofi in gravidanza: perché sono consigliati

Si consiglia di consumare i carciofi durante la gravidanza per i loro innumerevoli benefici. Si consiglia di lavarli e lavarli bene per rimuovere eventuali residui esterni che potrebbero essere problematici.

Ecco tutti i benefici di mangiare i carciofi durante la gravidanza:

– Antidoto, digestivo e diuretico, grazie al principio attivo cinarina, i polifenoli contenuti nei carciofi che hanno anche un particolare retrogusto amaro. Questa sostanza favorisce l’idratazione, soprattutto nei primi mesi di gravidanza dove spesso si verificano problemi di ritenzione idrica.

– Riduce i livelli di grasso nel sangue grazie all’inulina, che riduce i livelli di grasso nel sangue e combatte il colesterolo cattivo e i trigliceridi.

– Antiossidante, previene le malattie cardiovascolari e rafforza i vasi sanguigni.

Perché è importante mangiare carciofi in gravidanza?

Perché le loro innumerevoli proprietà nutritive sono benefiche per la salute tua e del bambino che stai portando in grembo.

Ma come mangiare carciofi in gravidanza?

Si consiglia di consumarlo sia crudo che cotto, eliminando le foglie esterne e lavandolo per eliminare tutte le sostanze che possono costituire un pericolo per la salute.

Naturalmente, ti consigliamo sempre di scegliere frutta e verdura fresca che sia priva di sostanze chimiche aggiunte e che sostenga la salute naturale del tuo corpo. Vi ricordiamo ovviamente di pulire sempre tutta la frutta e verdura.