L’estate è alle porte e tutti desiderano mettersi in forma per fare bella figura in spiaggia! La cannella è un elemento naturale che può essere veramente un ottimo alleato. Anche se non è una spezia molto usata oppure molti pensano sia “dolce” impropriamente, è necessario capire come può aiutare l’organismo a bruciare grassi.

Cannella per dimagrire: ecco le proprietà

La cannella è un vero alleato per rimettersi in forma, ecco cosa riesce a fare:

Riduce la fame nervosa : dona un senso di sazietà maggiore

: dona un senso di sazietà maggiore Abbassa i livelli di glucosio : la cannella, come la curcuma, aiuta a controllare i picchi e le successive cadute di insulina. Per evitare così attacchi di stanchezza e affaticamento improvvisi e il conseguente desiderio di consumare zuccheri. Ottima anche per chi soffre di diabete!

: la cannella, come la curcuma, aiuta a controllare i picchi e le successive cadute di insulina. Per evitare così attacchi di stanchezza e affaticamento improvvisi e il conseguente desiderio di consumare zuccheri. Ottima anche per chi soffre di diabete! Drena : consumare ogni giorno la cannella con limone aiuta a sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso.

: consumare ogni giorno la cannella con limone aiuta a sgonfiare e drenare i liquidi in eccesso. Favorisce la digestione : la cannella ha proprietà eupeptiche, favorisce la digestione e riduce il senso di nausea.

: la cannella ha proprietà eupeptiche, favorisce la digestione e riduce il senso di nausea. Riduce le infiammazioni: non solo la cannella aiuta ad alleviare infiammazioni a livello articolare, riduce anche infiammazioni interne. Utile per chi ha delle patologie allo stomaco come dolori al pancreas, colon irritabile e tanto altro.

Preparare infusi: ecco come

Siccome è un ingrediente versatile che si può usare con piatti dolci o salati. Si può usare a colazione per il porridge, la si può aggiungere ai risotti e anche ad uno spuntino con frutta fresca.

Ma perlopiù si beve negli infusi, ecco qualche ricetta:

Infuso con zenzero

Zenzero e cannella sono un mix vincente, ottimi anche per curare il raffreddore. Ci servono 1 stecca o in polvere, 3 fettine di zenzero e 250 ml di acqua da riscaldare per 10 minuti, poi versiamo gli elementi e lasciamo riposare per 5 minuti. Poi filtriamo e possiamo gustare.

Se non ci sono freschi, si possono scegliere anche quelli in polvere.

Con limone e miele

Il miele è un ottimo energizzante, mentre limone favorisce l’attivazione del metabolismo basale. Ci servono 300 ml di acqua, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, 1 cucchiaino di miele e 1 cucchiaio di succo di limone. Si porta l’acqua in ebollizione, si aggiunge la nostra spezia preferita e si attende che l’acqua si secchi, poi si aggiungono gli altri due ingredienti e si lascia riposare.

Infuso con aceto di mele

Altro infuso benefico è quello che prevede l’uso dell’aceto di mele, che riduce il rischio di diabete. Si riscalda una tazza di acqua, poi si aggiunge 1/2 cucchiaino di cannella in polvere, si fa raffreddare e solo dopo si aggiunge l’aceto.

