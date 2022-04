La creatività è una vera e propria dote, ed è alla base di un’intelligenza artistica e dal forte spirito curioso ed emotivo, anche se molti sicuramente possono obiettare in merito, visto che esistono numerosi tipi di intelligenza. Ciò è sicuramente vero, ma è anche vero che i creativi riescono ad avere intuizioni difficilmente equiparabili a quelle delle altre personalità, sia nell’ambito artistico che in quello pratico. Anche chi è un maestro nell’arte di “arrangiarsi” può fregiarsi del termine. Lo zodiaco, come spesso accade, ci viene incontro: quali sono i più creativi tra i 12 segni?

I segni più creativi dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Scorpione

Può apparire eccessivamente sui binari, a tratti austero, ma in realtà Scorpione è un profilo caratteriale molto creativo, ma sa bene quando metterlo in evidenza. E’ una mente fertile, pronto ad ottimizzare il proprio tempo in maniera intelligente, e quando ne ha la possibilità, è solito dedicarsi a passatempi artistici.

Pesci

E’ uno dei più grandi pregi del segno, essendo un sognatore nato. Pesci rappresenta alla perfezione il concetto di “testa tra le nuvole”, anche se in realtà è sopratutto un’apparenza, visto che ha realmente tanti pensieri. Non si trova sempre a suo agio in tutti i contesti sociali, anzi, ma quando c’è bisogno di “espandere la mente” è il migliore di tutti.

Acquario

Rappresenta l’intelligenza creativa nel senso più pratico del termine: tendenzialmente apprezza l’arte classica ma nel pratico è molto ingegnoso ed è in grado di sviluppare oggetti ed idee a partire dal nulla o quasi. Estremamente versatile.