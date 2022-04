Oroscopo Branko domani, 15 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 15 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 15 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Marte comincerà un nuovo transito che non sarà del tutto favorevole per te. D’ora in avanti ti converrà badare un po’ di più a te stesso, ti sentirai stanco e per una ragione o per l’altra non riuscirai a ricaricarti.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Marte raggiungerà un punto del cielo ostile. Il nuovo transito del pianeta rosso risulterà particolarmente faticoso e provocherà un aumento della tensione, sia in ambito professionale che nel matrimonio. Sarebbe meglio concederti una piccola pausa rilassante insieme al coniuge.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Marte si trasferirà nel cielo dei Pesci, accanto a Venere e Mercurio. Questo cielo di aprile punterà soprattutto sulla professione: dovresti approfittarne, se dovrai portare avanti un affare, fare una richiesta o chiudere un accordo. La forma fisica sarà buona, ma non eccedere a tavola!

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Marte farà il suo ingresso nello spazio zodiacale dei Pesci: per te si tratterà di un passaggio molto favorevole. Il pianeta rosso, sensuale e incontenibile, ti aiuterà a vivere giornate di passione. Crescerà la voglia di intimità, ancora di più se la tua storia è cominciata da poco.