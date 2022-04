Oroscopo domani 15 aprile 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, l’oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani venerdì 15 aprile 2022. Se siete curiosi di scoprire cosa avranno in serbo i pianeti in amore e nel lavoro, leggete le seguenti previsioni per domani dei due famosi astrologi.

Siete ansiosi di conoscere in anteprima il vostro futuro? Leggete l'oroscopo di domani 15 aprile.

Oroscopo Paolo Fox domani – 15 aprile 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovrà fare i conti con la Luna opposta e Marte in aspetto dissonante. Occhio alla stanchezza! Per il Toro sarà possibile recuperare la forma fisica, mentre i Gemelli dovranno evitare le polemiche in amore e in famiglia. Domani il Cancro potrebbe sentirsi un po’ irritato. Da qui in avanti Marte in buon aspetto lo aiuterà a recuperare in amore e nel lavoro.

Domani il Leone potrebbe sentire il peso della stanchezza. Meglio riguardarsi un po’. Per la Vergine potrebbe esserci nuove tensioni da affrontare, sia in amore che nel lavoro. La Bilancia domani avrà energia in abbondanza che dovrebbe sfruttare per risolvere i suoi problemi. Nelle prossime ore lo Scorpione ritroverà la voglia di amare, di ritrovare la passione perduta.

Domani il Sagittario potrebbe accusare un calo fisico, agitato, in apprensione per qualcosa. Per il Capricorno sarà possibile recuperare, sotto ogni punto di vista. L’Acquario domani diventerà più pratico e materialista, anche in amore, mentre per i Pesci si preannunciano giornate di grande forza. Dalle prossime ore in poi potranno aspettarsi il meglio.

Oroscopo Branko domani – 15 aprile 2022

Oroscopo domani Branko – Domani Marte, il pianeta rosso, traslocherà nel segno dei Pesci. Brutte notizie per l’Ariete e i Gemelli che potrebbero risentire di qualche calo fisico o di un certo nervosismo. Il Toro potrà recuperare le energie che gli sono mancate negli ultimi giorni. Da domani anche il Cancro potrà ritrovare la forza e la passione di un tempo.

Domani il Leone e la Vergine dovranno contrastare gli effetti negativi di Marte in Pesci. Per la Bilancia avere diversi pianeti nel segno dei Pesci vorrà dire un rilancio della vita professionale. Risveglio della passione per i nati in Scorpione.

Domani il Sagittario dovrà fare i conti con una profonda stanchezza e qualche piccolo disturbo causato dal nuovo transito di Marte. Il Capricorno avrà voglia di rimettersi in forma e smaltire i chili accumulati in inverno. Dalle prossime ore l’amore dell’Acquario diventerà più materialist, i Pesci potranno vivere momenti ricchi di emozioni, colpi di fulmine, nuovi incontri o ritorni di fiamma.