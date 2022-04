Oroscopo domani Branko, 15 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, venerdì 15 aprile 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 15 aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Marte approderà in Pesci. Dalle prossime ore dovrai iniziare a curare un po’ di più la tua forma fisica, perché il pianeta rosso non ti manderà raggi diretti. Tenderai a stancarti con più facilità.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani Marte comincerà un nuovo transito e tornerà amico. Riuscirai finalmente a riposare meglio, a recuperare energie dopo alcune settimane particolarmente faticose. Sfrutta la forza ritrovata per fare sport, ma soprattutto per l’amore…

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Marte si sposterà in quadratura e rischierà di alimentare qualche polemica. Occorrerà ancora più attenzione in famiglia. Il partner sarà suscettibile, una parola di troppo potrebbe provocare delle liti. L’amore diventerà terribilmente emotivo e irragionevole, geloso, perfino vendicativo.

Oroscopo domani: Cancro

Domani Marte si aggiungerà a Mercurio e Venere nel segno dei Pesci. Ottime notizie per te! Oltretutto fra pochi giorni il Sole raggiungerà il cielo del Toro e tu non avrai più nemmeno una stella negativa, fatta eccezione per il lentissimo Plutone. Aspettatevi belle sorprese…