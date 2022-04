Oroscopo domani Branko, 15 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko venerdì 15 aprile 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 15 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko Marte comincerà un passaggio contrario che lo porterà nel segno dei Pesci. Dalle prossime ore servirà un occhio di riguardo per la tua forma fisica. Cerca di fare particolare attenzione a tavola e alla guida. Se soffrirete di insonnia, ansia o intossicazioni, meglio assumere dei calmanti naturali.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Da domani Marte nel segno dei Pesci si occuperà di farti fare un po’ di moto in più, ti aiuterà a smaltire i chili che hai messo su durante l’inverno a causa di Giove favorevole. Nel corso delle ultime settimane potrebbe essere accresciuto l’appetito e il piacere della buona tavola.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come anticipa l’astrologo Branko domani, con Marte in Pesci, l’amore non sparirà dalla tua vita. Anche se il pianeta rosso ti saluterà per traslocare nel segno d’acqua, l’amore diventerà più materialista, meno romantico. Giove continuerà a tutelare le relazioni stabili e procurerà nuovi incontri a chi è solo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Marte si unirà nel tuo cielo, dove già stazionano Giove, Venere e Nettuno e riceverà gli imprevedibili raggi di Urano. Incontri, colpi di fulmine, rivelazioni, ritorni a sorpresa, dichiarazioni, proposte di matrimonio e di convivenza, gravidanze a lungo attese e adesso arrivate. Tutto questo e anche di più potrà accadere da qui in poi.