Oroscopo domani Paolo Fox, 15 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 15 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, con la Luna in opposizione e Marte nel segno dei Pesci dovrai fare i conti con più fatica. Nei prossimi giorni sentirai la stanchezza con più facilità: cerca di non strapazzarti troppo, non fare le ore piccole! In amore meglio usare cautela.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani potrai contare su un nuovo alleato in più, Marte che traslocherà nel segno dei Pesci. Cerca di sfruttare la sua energia per rimetterti in forma, ritrovare più forza fisica. Potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute nelle settimane passate e riportare l’armonia nella tua relazione.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Marte diventerà contrario. Da qui in avanti, fino a maggio, sarà necessario avere particolare prudenza in amore e in famiglia. Cerca di non cadere nella trappola delle polemiche, evita di provocare troppo il partner.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ nervoso o causare qualche fastidioso contrattempo. Per fortuna, guadagnerai un complice in più: Marte. Dalle prossime ore in avanti potrai recuperare terreno, in amore e nel lavoro. Sorprese piacevoli all’orizzonte.