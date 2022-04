Oroscopo domani Paolo Fox, 15 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 15 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani una bellissima Luna aumenterà la voglia di amare. Purtroppo, però, Marte comincerà un nuovo transito che non sarà così favorevole per te. Nei prossimi giorni potresti sentire il peso della stanchezza in maniera particolare. Cerca di non strafare e di riguardarti.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani le stelle ti inviteranno a usare la massima cautela, in amore e nel lavoro. Con Marte nel segno dei Pesci, quindi in opposizione, potrebbero tornare a galla le tensioni passate, nel posto di lavoro e in casa. Dovrai provare a farti scivolare le cose addosso e non reagire di pancia alle circostanze.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale: avrai una bella energia e vitalità in abbondanza. È un momento buono per portare avanti le tue cose, spingere alla conclusione di accordi, alla risoluzione di problemi che ti affliggono da tempo. Potrai avanzare una richiesta, chiarire con una persona, ciò che conta è non restare con le mani in mano.

Oroscopo domani: Scorpione

Da domani comincerà un recupero importante, specialmente in amore, che avrà il suo culmine domenica, quando la Luna sarà nel tuo segno. Marte in Pesci ti aiuterà a ritrovare la passionalità, la voglia di amare, di ritrovare l’intesa di coppia, Chi è solo da tempo, potrà fare nuovi, interessanti incontri.