Non per forza forte e “macho”: l’idea dell’uomo forte sebbene resista ancora oggi può considerarsi obsoleta, sdogatanata o perlomeno non così totalizzante come un tempo. In sempre più contesti il genere maschile non deve per forza nascondere una propria fragilità emotiva, anche perchè, alla fine, siamo tutti esseri umani. Lo zodiaco può indubbiamente venirci incontro a capire quali sono gli uomini maggiormente fragili, anche se questa definizione può avere innumerevoli significati. In definitiva, ecco i segni relativi agli uomini più emotivamente fragili dell’intero zodiaco.

Gli uomini più fragili dello zodiaco, sai chi sono?

Scorpione

La personalità maschile è estremamente complessa e diversificata ma in fin dei conti non fa mistero di essere molto sensibile, e per questo tende ad essere empatico e selettivo. Difficilmente Scorpione si “apre emotivamente” con facilità, ha bisogno di fidarsi totalmente. Anche per questo motivo ha una forte tendenza a isolarsi quando in difficoltà.

Gemelli

Molto emotivo, l’uomo Gemelli quasi senza accorgersene prova a nascondere con atteggiamenti molto pittoreschi e teatrali le proprie paure, anche se ciò si rivela in molti casi deleterio per la loro autostima. La motivazione è legata alla loro consapevolezza in ambito emotivo, sono consci di essere molto fragili: ferire un uomo Gemelli è molto semplice.

Pesci

L’uomo Pesci non ci prova neanche a celare la propria fragilità ecco perchè spesso cerca rifugio in contesti conosciuti, a mo di “comfort zone”. Sa benissimo quali sono i suoi limiti anche se troppo spesso tende a sottovalutare le proprie importanti capacità sensoriali. Anche lui deve essere “capito a fondo”.