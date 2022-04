Non tutti hanno un temperamento “caliente” come vorremmo avere: un profilo passionale è rappresentato sopratutto da un fascino ed un carisma particolare che riesce a far “sciogliere” emotivamente parlando l’altro sesso, ma in alcuni casi non solo. Difficilmente si “impara” ad esserlo anche se è sicuramente possibile migliorare in tal senso, più facilmente si diventa passionai a seguito delle esperienze di vita ma deve esserci una “base” caratteriale alle spalle. Alcuni segni sembrano essere particolarmente attinenti alla descrizione: quali sono i tipici passionali tra i segni zodiacali?

I 3 segni più passionali dello zodiaco, quali sono?

Cancro

Non amano i proclami e concetti come il maschio macho oppure la famme fatale: la loro forza è radicata nella naturalezza e nei buoni propositi e sentimenti. Insomma Cancro riesce ad essere spontaneo ma anche molto passionale, anzi forse è proprio l’essere naturali a renderli così interessanti.

Scorpione

Quasi strano vederli in lista: Scorpione infatti è un profilo che tende a manifestare la propria parte passionale solo quando si fida totalmente. Ciò richiede tempo e pazienza dalla controparte, ma Scorpione in questo caso diventa estremamente attento ai bisogni del partner ed è guidato da un fascino molto interessante. Diventa veramente “focoso” in ambiti molto specifici.

Capricorno

Anche Capricorno divide molto, in quanto non è un profilo “esibizionista” ma al contrario si “apre” solo con un ristretto numero di persone. Con queste ultime però manifesta una grande empatia e quando si innamora diventa un vero “fuoco ardente”, ma non per questo ossessionato. Insomma un amante e compagno assolutamente perfetto.