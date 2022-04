Tutti siamo alla ricerca di contesti e persone meritevoli della nostra fiducia, sopratutto quando il ballo ci sono cose importanti che fanno parte della nostra vita, e quasi naturalmente siamo alla ricerca di questa tipologia di personalità. Anche in un contesto sociale difficile e complesso come quello odierno, permangono personalità e quindi segni zodiacali che possono essere considerati affidabili al 100%, senza alcun tipo di “secondi fini” e strategie varie. Non significa che tutti i rappresentanti dei segni lo siano per certo, ma una maggiore tendenza all’affidabilità è riscontrabile nei seguenti segni.

I segni più affidabili dello zodiaco: ecco la classifica

Vergine

Anche se all’apparenza diffidenti e poco avvezzi alla vita sociale, Vergine da il meglio di se in quanto a sicurezza ed affidabilità. Non paleserà mai una posizione che non gli appartiene e di certo non divulgherà un segreto. Per Vergine è una questione di principio e morale.

Capricorno

Un segno perfettamente in grado di stare in qualunque contesto sociale: Capricorno sa perfettamente le cose non vanno e che non funzionano a dovere nel mondo, ma pur consapevole di alcuni vantaggi nel “comportarsi in maniera poco consona”, è uno dei meno “strategici” in assoluto. Si comporta in maniera sempre coerente e per questo è molto affidabile.

Toro

Sopratutto quando c’è da tenere un segreto, Toro diventa muto come una tomba, anche se viene sollecitato da più parti a divulgarlo. Idem per quanto riguarda l’affidabilità sul lavoro o in altri contesti, non tradirebbe mai una promessa oppure un patto, salvo rarissime eccezioni.