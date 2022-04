Essere diplomatici a volte può essere considerato sintomo di “non voler assumere posizioni nette” anche se in molti casi questa tendenza non è affatto voluta, ma fa parte dello specifico carattere di una persona. Sotto molti punti di vista i diplomatici rappresentano l’adattabilità pura e la capacità di relazionarsi con scioltezza in contesti anche a loro avversi. Chi è considerato “diplomatico” è solitamente dotato di un modo di esprimere concetti molto convincente, dote che non viene apprezzata in modo totale da tutti. Ecco quali sono i segni maggiormente considerati diplomatici in assoluto.

I segni più diplomatici dello zodiaco, c’è anche il tuo segno?

Cancro

Razionale al 100 % ma anche capace di esternare le proprie idee in modo estremamente preciso e molto difficilmente mal interpretabile. Le capacità dialaogative dei nati sotto questo profilo sono assolutamente non comuni quanto spontanee, sembrano realmente nati per fare i diplomatici anche a livello professionale.

Bilancia

Immancabili in una lista del genere, rappresentano l’equilibrio puro e semplice. Veri “pacieri” nati, riescono a far coesistere parti anche completamente opposte anche grazie ad una dose di calma e tranquillità realmente fuori dal comune. I loro detrattori li considerano estremamente “elastici”, fin troppo, visto che di rado assumono posizioni nette. Al contrario, preferiscono “stare in mezzo” con molta facilità.

Pesci

Meno naturale il loro livello di diplomazia e capacità di non far arrabbiare gli altri, i nati sotto il segno dei Pesci imparano molto presto a trovare una grande sensibilità e delicatezza con parole e modi di fare estremamaente affabili, che mettono d’accordo praticamente tutti.