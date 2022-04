L’alga spirulina è molto utile per l’organismo, ha proprietà nutrizionali e terapeutiche. Ma se ti dicessimo che la spirulina fa bene ai capelli anche?

Quest’alga è ricca di biliproteine, ovvero proteine vegetali. La quantità varia dal 51% al 71%.

Sono presenti anche amminoacidi essenziali, quali la metionina, la cisteina e la lisina, oltre ad acidi grassi essenziali, minerali e oligoelementi come ferro, potassio, calcio e tanti altri.

L’alga spirulina è ricca di proteine e di micronutrienti quali vitamine del gruppo A, del gruppo B – tiamina, riboflavina, nicotinamide, piridossina, acido folico – vitamina C, vitamina K, vitamina D e la vitamina E.

La Spirulina e i benefici per i capelli

Essa è utile per perdere peso e far aumentare il ferro, inoltre previene le malattie dell’apparato circolatorio, ma è anche un alleato di bellezza e la spirulina fa bene ai capelli anche, ecco in quali condizioni:

Capelli sfibrati : essendo ricca di rame e di ferro serve a rigenerare i capelli sfibrati e indeboliti. La sua assunzione sotto forma di integratore in compresse o polvere, aiuta a migliorare il tono dei capelli.

: essendo ricca di rame e di ferro serve a rigenerare i capelli sfibrati e indeboliti. La sua assunzione sotto forma di integratore in compresse o polvere, aiuta a migliorare il tono dei capelli. Capelli grassi : per i capelli grassi la spirulina è l’ideale, si deve applicare direttamente sui capelli. Grazie alla presenza di vitamina B2 , assorbe le sostanze grasse della cute che elimina poi al risciacquo, basta lasciarla in posa per circa 15 minuti. Di solito la più usata è quella in polvere.

: per i capelli grassi la spirulina è l’ideale, si deve applicare direttamente sui capelli. Grazie alla presenza di , assorbe le sostanze grasse della cute che elimina poi al risciacquo, basta lasciarla in posa per circa 15 minuti. Di solito la più usata è quella in polvere. Capelli con forfora : la ricchezza di antiossidanti presenti nell’alga serve per combattere la forfora. Per farlo bisogna assumere la spirulina per 4-5 volte alla settimana, in meno di un mese aiuta a prevenire la forfora e ad eliminarla.

: la ricchezza di antiossidanti presenti nell’alga serve per combattere la forfora. Per farlo bisogna assumere la spirulina per 4-5 volte alla settimana, in meno di un mese aiuta a prevenire la forfora e ad eliminarla. Per avere capelli lucidissimi: essa nutre i capelli, se non hai le condizioni sopracitate, usarla può essere comunque un beneficio per la tua cute!

Spirulina Ultra l’integratore che fa veramente miracoli

La spirulina si può assumere sotto forma di integratore oppure direttamente sui capelli. Se la assumi come integratore avrai tutti i benefici sia per il corpo che per l’organismo.

Spirulina Ultra è un integratore che aiuta a dimagrire in vista dell’estate ed è al 100% naturale, ma serve anche per aiutare il benessere dei capelli ed eliminare tutti i problemi. Aiuta molto i soggetti che soffrono di ipertensione e previene le malattie dell’apparato circolatorio, inoltre elimina il colesterolo cattivo.

All’interno dell’integratore ci sono altri 2 elementi utili, che insieme alla spirulina fanno miracoli, ecco quali sono:

Gymnema: essa favorisce il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi e coadiuva il controllo del senso di fame.

Fosfato di calcio: protegge pelle, tendini ed ossa. Aumenta le prestazioni di Spirulina Ultra.

Insieme attivano il metabolismo e depurano il fegato e l’intestino. Puoi aumentare le tue energie apportando tantissimi benefici all’organismo, alla pelle e ai capelli. Ottimo da utilizzare per il dimagrimento localizzato associato ad una dieta e attività fisica.