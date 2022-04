Tra le varie tipologie di profili femminili non può che mancare una folta schiera di personalità femminili estremamente con i piedi per terra: le donne razionali fanno parte di un contesto sempre più affollato a causa del superamento di certe barriere concettuali e sociali. Per molti la donna è tendenzialmente razionale ma che si concede ogni tanto di essere sognatrice e meno con i “piedi per terra” anche se la diversità del genere è molto più complicata. Ecco, in definitiva quali sono le donne più razionale e concrete dello zodiaco.

Le donne più razionali in assoluto: ecco quali segni!

Ariete

E’ una donna forte ma tutt’altro che fredda e distaccata. Ha il totale controllo dei propri sentimenti ed anche se è estremamente razionale e ragionata, sa quando può concedersi qualche momento di relax e far viaggiare la fantasia. Ha costantemente bisogno di mettersi alla prova, ed in genere vi riesce con molta facilità.

Leone

Molto più concreta della controparte maschile, la donna Leone sa assolutamente cosa vuole e come fare per ottenerla. Non significa che siano completamente dei “pezzi di ghaccio”, ma al contrario sfrutta la propria emotività, opportunamente controllata, per ambire ai propri obiettivi. Anche se molto scherzosa, quando c’è da darsi da fare diventa molto “seria”.

Vergine

La più razionale è forse la Vergine che tende ad esserlo anche quando non strettamente necessario forse per paura di apparire “debole” o di incappare in qualche errore. Sta sempre sull’attenti e anche se è ben nota questa sua caratteristica, prova a farla percepire come “la normalità”.