Branko è indubbiamente uno dei nomi famosi istintivamente collegati all’oroscopo, nel nostro paese. Di origine slovena ma residente in Italia da tantissimi anni, Branko fornisce in maniera piuttosto accurata le proprie previsioni in merito a quanto sta per accadere nel futuro, prossimo o remoto che sia.

Oroscopo Branko domani, previsioni per tutti i segni per il 16 Aprile

Ariete – Concentrate i vostri sforzi sul contesto sociale, anche se potreste non essere al massimo della forma: cementate i rapporti meno stretti, sarà utile per il futuro.

Toro – Vi state accontentando troppo spesso, “vivacchiando” in maniera eccessiva. Ciò non è da Toro, un segno che ambisce sempre alle stelle. Ritrovate le energie al più presto.

Gemelli – Strade troppo complesse e tortuose tenderanno inevitabilmente a farvi confondere. Gemelli deve assolutamente rivalutare le proprie priorità in questo periodo.

Cancro – Troppo sbilanciati nei vari contesti: eccessivamente nevrotici in alcuni, e troppo morbidi in altri. Richiesto equilibrio.

Leone– Sensazioni in amore in notevole miglioramento anche se sarà difficile raccoglierne i frutti in tempi brevi. Giornata lavorativa positiva.

Vergine – Di recente avete iniziato ad avere uno strano concetto di “calma”: il vostro atteggiamento è troppo scostante per essere compreso dagli altri.

Bilancia – Non è il caso di lamentarvi del superfluo, anche perchè al netto di un po’ di stanchezza mentale, le cose non stanno andando male.

Scorpione – Fase transitoria della settimana, ma provate a guardare il bicchiere mezzo pieno: vi siete tolti qualche pensiero importante di recente e la situazione è in miglioramento.

Sagittario – Il ruolo da mediatore generalmente vi si confà ma non in questo periodo. In fondo, ambite a stare tranquilli, anche un po’ in disparte. Fatelo capire chiaramente.

Capricorno – Un po’ troppo “duri di comprendorio” di recente, favorite la comunicazione anche non verbale verso chi farà finta di non capire.

Acquario – E’ arrivato il momento di discutere di “cose serie” con chi di dovere. Meglio “togliersi il pensiero” per poi rilassarvi a dovere.

Pesci – Siate coerenti con i vostri pensieri ed azioni recenti: in questo periodo piuttosto travagliato la coerenza è il valore aggiunto.