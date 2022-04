Paolo Fox rappresenta una vera eccellenza nell’ambito delle previsioni astrologiche: l’esperto nato a Roma oramai 60 anni fa risulta immediatamente riconoscibile per qualsivoglia tipo di previsione relativa agli astri, anche se le più famose sono indubbiamente quelle giornaliere. Ecco le previsioni dell’astrologo romano in riferimento alla giornata di domani 16 aprile.

Oroscopo domani Paolo Fox, previsioni per tutti i segni per il 16 Aprile

Ariete – Spendete più tempo possibile per “mettere a posto” eventuali dettagli relativi al vostro lavoro. Meglio farlo in maniera accurata per evitare problemi futuri.

Toro – Godrete di pieni poteri decisionali, che potranno permettervi di svoltare in quanto a produttività ma anche successo amoroso. La decisione spetta a voi.

Gemelli – Un po’ di insicurezza diffusa è decisamente preventivabile anche se potrebbe effettivamente causare qualche dissidio in famiglia. Ragionate bene prima di agire.

Cancro – Basterà realmente poco per farvi arrabbiare, ma siate abiti a mantenere quel minimo di controllo per evitare di esagerare.

Leone– Maggiori possibilità di svagarvi, magari in combinazione con qualcuno a voi molto caro. Evitate nel contempo progetti a lungo termine.

Vergine – Avete l’abitudine diffusa di percepire qualsiasi cosa solo attraverso i vostri occhi. Provate ad essere maggiormente elastici mentalmente.

Bilancia – Difficilmente farete faville nell’ambito sociale, al contrario una giornata da “orso” è decisamente prevedibile. Non che sia un male in senso assoluto, sia chiaro.

Scorpione – Un nuovo capitolo della vostra vita amorosa potrebbe effettivamente iniziare molto presto, anche se potrebbe essere la continuazione di un “capitolo precedente”.

Sagittario – Troppe, davvero eccessive le “spese pazze” in questo periodo. Per la seconda parte del mese pensate ad essere più “formica” che “cicala”.

Capricorno – In questa specifica fase del mese sarà decisamente sconsigliabile propendere per i “colpi di testa”, ossia azioni ed atteggiamenti troppo impulsivi.

Acquario – Tendete troppo al melodramma e di recente avete l’abitudine di vivere troppo scollegati dalla realtà. Non prendete decisioni importnti da soli!

Pesci – Ancora un po’ “scarico” emotivamente parlando, sarà effettivamente difficile mantenere alta la concentrazione come vorreste.