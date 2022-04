Quali sono i fiori che sbocciano in primavera? Ecco i più belli

Con la primavera si risvegliano anche i fiori che donano un tocco di colore ovunque si trovi, giardino, balcone o addirittura in casa.

Ovviamente ci sono periodi differenti di fioritura a seconda del tipo di fiore o pianta che si sceglie.

Quali sono i fiori che sbocciano in primavera?

I primi fiori della primavera sono le primule. Sono piantine spontanee e crescono ovunque. Ci sono vari tipi di primule ognuno con caratteriste e colori diversi.

Sicuramente, il fiore più caratteristico della primavera è la margherita. É simbolo di innocenza, giovinezza e di libertà. Fiorisce da marzo a settembre e oltre a crescere spontaneamente può essere coltivato in vaso, per un tocco speciale al nostro balcone.

Anche i tulipani sono simbolo di primavera. Fioriscono ad aprile e i loro colori accesi e caldi danno vita ai giardini o ai balconi. Per crescere sani e forti devono essere messi in un posto soleggiato ma riparati dal vento.

Tipici soprattutto del Giappone, i fiori di ciliegio fioriscono tra maggio e giugno. I loro fiori hanno una tonalità che va dal rosa chiaro al bianco.

Anche i narcisi fioriscono a marzo e sono simbolo di bellezza. Si trovano nelle tonalità di giallo e bianco. Sono fiori eleganti e danno un tocco di classe a giardini e balconi.

Le violette crescono spontaneamente, ma si possono trovare anche nei vasi, anche loro fioriscono subito dopo il freddo ma soprattutto ad aprile.

Anche il gelsomino è un fiore primaverile, infatti fiorisce tra marzo ed aprile. Ce ne sono di vari tipi, tutti diversi tra loro e sono tutti da scoprire.

Le camelie fioriscono tra febbraio e maggio e ne esistono di vari colori, come bianche, rosse o rosa. I fiori si sviluppano nel mezzo delle foglie verdi e possono essere coltivate sia in vasi che in giardino.

La gerbera, è nota per i suoi colori intensi, assomiglia molto ad una margherita, ma più grande e colorata.

Quindi per finire, non ci resta che scegliere i nostri fiori preferiti e personalizzare il nostro giardino o balcone, come più ci piace, rendendolo vivo e colorato.