Accelerare il metabolismo con un integratore è possibile? Ecco la verità

Molte persone che hanno problemi di dimagrimento si chiedono se sia possibile accelerare il metabolismo utilizzando degli integratori alimentari. La prima risposta necessaria a questa domanda è chiarire che il metabolismo è una serie di reazioni chimiche legate a diversi fattori della nostra vita quotidiana.

Questi sono innanzitutto il fabbisogno energetico di cui abbiamo necessità di disporre e quello che in effetti ingeriamo attraverso l’alimentazione. C’è poi una considerevole percentuale di questo fabbisogno che varia in base ad alcuni fattori connaturati in noi, come l’età e il sesso, oppure ancora in base al peso e alla nostra massa grassa.

Bisogna quindi ricordare che una modifica del metabolismo può avvenire anche cambiando alcune abitudini, e verificando che lo stile di vita e la dieta siano i più corretti per il dimagrimento. Ma una volta fatti questi passi, può essere utile a quel punto aiutare sé stessi con degli integratori. È sempre meglio farlo con il consiglio di un medico nutrizionista o dietista.

Accelerare il metabolismo: quali integratori usare?

Gli integratori possono essere utili per stimolare quei processi chimici e fisici che aiutano il nostro corpo a “viaggiare verso il dimagrimento”. Drenare i liquidi, ridurre il senso di fame, compiere una depurazione efficace sono tutte azioni che si possono compiere attraverso l’utilizzo di integratori.

È possibile infatti dividere gli integratori per accelerare il metabolismo in “macro-aree”. Ne esistono alcuni, come quelli a base di Caffè e Piperina che inducono l’organismo a bruciare più grassi di quanto non faccia di consueto.

Altri sono maggiormente dedicati alla diminuzione del senso di fame, e forse vi sarà capitato in tal senso di aver già letto qualcosa o sentito parlare della Spirulina. Le stesse funzioni sono ad esempio svolte dal Glucomanno, anch’esso spesso consigliato per questo motivo.

Ancora altri tipi di integratori, come quelli a base di Garcinia o Caffè Verde, oppure che contengono chitosano, possono aiutare a facilitare l’eliminazione dei grassi, evitandone l’assimilazione ed il deposito all’interno dei nostri tessuti.

Soltanto alcuni integratori, come ad esempio quelli a base di thé verde, riescono a coniugare in una sola volta diverse di queste funzioni: in questo caso quella drenante e quella di inibizione del processo di sintesi degli acidi grassi.

Accelerare il metabolismo: perché usare Supremo Slim 5

Nell’ampio campo di mercato degli integratori che favoriscono l’accelerazione del metabolismo, un ruolo importante spetta sicuramente a Supremo Slim 5. Questo specifico integratore combina cinque principi attivi in un unico prodotto, e più specificamente gli effetti di Cannella, Gynostemma, Guaranà, Glucomanno e Betulla.

L’azione unificata di questi 5 elementi favorisce il dimagrimento attraverso l’utilizzo di soli ingredienti naturali, che fungono da drenante naturale per il metabolismo dei lipidi, i grassi che ingeriamo e che vanno ad accumularsi qualora non vengano bruciati dalla nostra attività fisica.

Con un’unica compressa, Supremo Slim 5 attacca i liquidi, brucia i grassi, riduce le calorie e aiuta a regolare l’attività intestinale. Se vuoi provarlo è possibile acquistare una prima confezione in offerta scontata.