L’uomo è inaffidabile per molti, moltissimi anche se in generale è proprio tutta la specie umana a rappresentare una vera e propria problematica a tratti: l’affidabilità e la coerenza sono valori almeno nella nostra percezione sempre più rari in contesti difficili come quelli odierni oramai dominati dall’ipocrisia. Questa forma di comportamento è tollerata molto poco, visto che l’ipocrisia si palesa in praticamente ogni contesto sociale, da quello personale a quello lavorativo. Oggi prenderemo in esame gli uomini solitamente noti per essere i più ipocriti in assoluto.

Gli uomini maggiormente ipocriti dello zodiaco: ecco la classifica

Pesci

Non è un bugiardo cronico ma l’uomo Pesci è solitamente piuttosto “flessibile” quando si tratta di esprimere opinioni ed è capace di cambiare idee con una facilità quasi disarmante. Anche chi fa notare loro questa ipocrisia diffusa non può che restare sorpreso dalla loro indifferenza da questo punto di vista.

Gemelli

E’ un “doppia faccia” decisamente conosciuto e per questo chi cerca coerenza e “limpidezza” d’animo. Oltre ad essere mediamente incoerente, è capace di “scavalcare” facilmente idee ed intenzioni altrui. L’uomo Gemelli letteralmente non conosce limiti e per alcuni arriva ad essere addirittura “senza reitegno”.

Sagittario

E’ fondamentalmente “poco sincero”, inoltre ha una fastidiosa tendenza a predicare bene e razzolare male. Le sue parole sono sempre ben ponderate e raramente sono franche. In alcuni contesti questa “poca trasparenza” è decisamente utile, ma l’uomo Sagittario mette in evidenza le proprie difficoltà sociali sopratutto in ambiti amorosi, visto che non è un bugiardo credibile. Anche quando viene rimproverato, non sembra fare una piega.