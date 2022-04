Il termine generosità comprende molti elementi non solo quello esclusivamente “pecuniario”: si può essere generosi anche e sopratutto nelle azioni e non sono poche le personalità che fondamentalmente hanno una tendenza a comportarsi senza andare incontro ai propri interessi ed agire seguendo valori al contrario, i propri valori morali. E’ uno degli atteggiamenti più nobili e apprezzabili in assoluto anche se essere generosi non è cosa da tutti. Ecco quelli più meritevoli di nomea tra i 12 segni dello zodiaco.

I 3 segni più generosi dello zodiaco, quali sono?

Cancro

Sta spesso in disparte ma quando chiamato in causa non fa mai mancare la propria presenza, anche se non è assolutamente uno sprovveduto o un ingenuo: conosce bene i rischi che possono correre se qualcuno tende ad approfittarsi del suo buon cuore. In questo caso, diventa impassibile perchè inevitabilmente si sentirà tradito nel profondo.

Pesci

Per Pesci si vive anche per aiutare il prossimo, essendo anche uno dei profili caratteriali maggiormente empatici dell’intero zodiaco. Conosce bene cosa significa essere in difficoltà, sia emotiva che più prosaicamente, finanziaria. Trattandosi della sensibilità impersonificata, è anche piuttosto ingenuo e per queesto non è rapidissimo ad accorgersi di eventuali approfittatori.

Acquario

Non ama i proclami ma è probabilmente il più generoso dello zodiaco, in grado di percepire ed aiutare il prossimo senza distinzioni. In sostanza, aiuta gli altri pur se si trova in una condizione di svantaggio “strategico” ed economico semplicemente perchè la sua coscienza dice loro di comportarsi così. Il suo modo di fare è così naturale che riesce a “contagiare” anche gli altri.