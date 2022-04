Se esistono i ritardatari cronici, per una questione logica, esiste anche una specifica categoria di persone che al contrario pone grande attenzione nella puntalità, oppure vi riesce in maniera naturale. E’ difficile definire cosa renda una persona più o meno attenta alle tempistiche e quanto possa incidere il contesto in tutto ciò. Quello che appare piuttosto evidente è che alcuni profili caratteriali, quindi alcuni segni, sembra avere una spiccata tendenza alla puntualità. Ecco quindi quali sono i segni zodiacali maggiormente puntuali in assoluto.

I segni più puntuali in assoluto, quali sono? Ecco la classifica

3. Scorpione

Non è un puntuale “di nascita”, anzi a tratti, sopratutto quando è molto giovane, tende a farsi un po’ troppo prendere dalle proprie capacità organizzative. Impara perciò molto presto a fare della puntualità una sorta di requisito minimo, visto che anche piccoli ritardi potrebbero farlo apparire come disorganizzato, e si tratta di qualcosa che uno Scorpione non ha intenzione di provare.

2. Ariete

Anche Ariete rientra nella categoria dei puntuali “per imposizione” ma nel loro caso la puntuialità diventa spesso qualcosa di imposto anche agli altri, al punto che in parte riesce ad influenzare anche chi ha vicino. Insomma, riesce a mettere “in riga” chi è al contrario un ritardatario cronico.

1. Vergine

Loro invece sono puntuali quasi senza accorgersene, non perchè amino arrivare in anticipo (cosa che consierano quasi paragonabile ad un ritardo), ma perchè sono così organizzati e abili a prevedere eventuali imprevisti che è praticamente impossible vederli arrivare in ritardo. Se ciò accade è probabilmente perchè è capitato qualcosa di realmente rilevante.