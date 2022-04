Le donne costituiscono una vera e propria miniera in fatto di diversità caratteriali dell’essere umano anche se per molti è semplicemente il loro modo di approcciare ed evidenziare in modo ancora più evidente rispetto agli uomini queste peculiarità. Le donne sono, almeno nell’immaginario collettivo, tutte un po’ sognatrici e profonde, anche se inevitabilmente nessuna è uguale a qualcun altra e quindi alcune donne tendono ad essere più o megno sognatrici. Lo zodiaco può senz’altro aiutarci a comprendere a fondo chi è portata viaggiare con la mente e fantasticare con maggior frequenza rispetto ad altre. Ecco le donne più sognatrici dello zodiaco.

Le donne sognatrici dello zodiaco: sei tra queste?

Cancro

E’ una donna dall’animo sensibile e gentile ma che spesso non riesce a gestire le proprie emozioni. Per loro sognare rappresenta una sorta di “salvagente” emotivo per contrastare o perlomeno mettere da parte le difficoltà. Da adulte tendono a gestire bene questa fase, anche se ogni tanto si concedono qualche periodo in cui si dissociano completamente dalla realtà.

Pesci

Appare quasi svampita ed eccessivamente nel mondo delle nuvole, quando in realtà la donna Pesci è un vero e proprio “tornado di pensieri” e anche quando appare calma, la sua mente è sempre attiva ed in “Movimento”. Esterna solo in parte i propri pensieri ed è solo apparentemente fragile.

Leone

Sognatrici per scelta, ma fino a un certo punto: nonostante siano molto egocentriche, non riescono ad essere così ancorate a contesti concreti come potrebbe sembrare. Per loro sognare rappresenta un modo per distendersi e per far “viaggiare” la mente.