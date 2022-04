Branko ritorna con la conclamata puntualità anche in corrispondenza delle festività pasquali: il giorno di Pasqua infatti può rappresntare fonte di insidie oltre che di gioia e rilassamento con i propri familiari, come da tradizione. L’astrologo nato in Slovenia è pronto ad aiutarci con le previsioni.

Oroscopo Branko domani, previsioni per tutti i segni per il 17 Aprile

Ariete – Stanchi ma non completamente “staccati” dai problemi attuali. Provate a far coinciliare il vostro principale obiettivo con quello degli altri.

Toro – Anche Toro sarà vittima di una stanchezza fisica ma non mentale, anzi sarete probabilmente più lucidi di tanti altri. Sarà facile risolvere i problemi oggi.

Gemelli – Momento discretamente positivo per quanto riguarda la produttività ma probabilmente state perdendo troppoo tempo in obiettivi irrealizzabili. Abbassate un po’ gli standard.

Cancro – State ragionando un po’ troppo sui binari, è un difetto tipico del segno del Cancro. Al contrario, pensate a farlo in maniera più creativa.

Leone– Inaspettatamente pigri, non esattamente la Pasqua che avevate programmato o immaginato. C’è tutta una giornata per migliorarla.

Vergine – Staccate la spina e se qualcuno reclama la vostra attenzione, fate presente che non siete dei robot.

Bilancia – Non è il miglior momento del mese, ma da qui in avanti le cose andranno sensibilmente meglio, specie sul lavoro. Non perdete di vista i vostri affetti!

Scorpione – Momento interlocutiorio per il vostro lavoro: avrete la sensazione che il “peggio è passato” anche se in realtà qualche piccolo altro ostacolo sarà da affrontare.

Sagittario – Se necessario sfruttate appieno il ruolo da mediatore che da sempre vi contraddistingue ma non dimenticate di pensare anche un po’ a voi stessi.

Capricorno – Qualcuno proverà a cambiarvi, o almeno questo è quello che potreste percepire. Non partite “in quarta” con i giudizi però.

Acquario – Evitate di farvi trascinare dalla corrente emotiva, sopratutto se questa non appartiene al vostro carattere. In sostanza, siate voi a decidere cosa pensare.

Pesci – Trovate un po’ di tempo per voi stessi! Recentemente siete fin troppo altruisti.