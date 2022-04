Paolo Fox ritorna puntuale anche per le festività di Pasqua, tradizionalmente un contesto temporale molto ambito e parte della cultura occidentale. Pasqua è anche un giorno di relax ma non per questo di totale appannamento. Tutto può accadere, ce lo anticipa l’astrologo romano.

Oroscopo domani Paolo Fox, previsioni per tutti i segni per il 17 Aprile

Ariete – Periodo interessante nel medio periodo ma poco stimolante nel breve. In sostanza buone sensazioni ma poche novità, almeno per qualche giorno.

Toro – Pensate a staccare la spina ma non siate sgarbati con chi prova a proporvi idee nuove. E’ il momento di posticipare, non di scartare a priori.

Gemelli – Probabilmente la settimana non è stata positiva come vi sareste aspettatai, ma non è ancora tutto perduto: ci sono ancora 24 ore per “svoltare”.

Cancro – Qualcuno proverà a mettervi sotto pressione per un non meglio precisato motivo. Affrontate la questione con un atteggiamento pacifico.

Leone– Periodo sottotono e anche un po’ nervoso da parte di un segno come Leone, che non potrà ambire a grandi attenzioni.

Vergine – Mantenete la vostra consueta e proverbiale “flemma” in vista della giornata di Pasquetta, visto che domani ci saranno poche novità.

Bilancia – Non tutte le ciambelle riescono col buco, inutile insistere con concetti e progetti se non hanno prodotto risultati. Meglio voltare pagina ora.

Scorpione – Momento un po’ stagnante e piatto per Scorpione che avrà bisogno di un evento o un episodio che porti novità nella sua vita.

Sagittario – Giornata tranquilla ma fondamentalmente un po’ noiosa, ma fondamentalmente non avete bisogno di reali novità. Rilassatevi!

Capricorno – Non il periodo ideale per ambire a rapporti sociali proficui, quindi accontentatevi di quelli che avete, anzi provate a “cemetarli”.

Acquario – Incredibilmente affascinanti in questo particolare periodo ma potreste percepire un po’ di frustrazione: non ci saranno occasioni di “conquista.

Pesci – Una situazione molto specificà potrà esasperarvi ma evitate di prendervela con il primo che passa come “sfogo”. Piuttosto, provate ad arrivare alla fonte.