Ecco i segni meno empatici dell’intero zodiaco, clicca qui!

Tendiamo ad apprezzare (anche se in alcuni inevitabilmente se ne approfittano) delle personalità empatiche, ossia quelle in grado di percepire le emozioni altrui in maniera naturale. Quasi naturalmente, esiste una schiera di persone che sia per “volontà intrinseca” ma anche senza farlo apposta, invece sembrano essere completamente a digiuno in fatto di empatia: da non confondere con chi ha un atteggiamento distaccato, i meno empatici sono sicuramente avvantaggiati da questo fattore in quanto tendono a vivere con meno preoccupazioni. Di contro, hanno maggiori difficoltà a relazionarsi a fondo con gli altri. Ecco i segni meno empatici dell’intero zodiaco.

Bilancia

E’ molto equilibrato, come facilmente immaginabile ma non chiedetegli di provare emozioni in modo spontaneo: è così misurato e “tirato” in tutto che ha proprio difficoltà a percepire le emozioni altrui. Ciò lo porta ad essere facilmente “l’arbitro” della situazione, ma nel contesto privato mostra inevitabilmente “il fianco”.

Capricorno

Considerato “di coccio”, ossia un testa dura, lo è anche quando si tratta di provare sensazioni che non lo toccano direttamente. Ed anche in quest’ultimo caso sembra essere a tratti ottuso: non si tratta di una mancanza di intelletto quanto piuttosto di una formazione caratteriale vera e propria.

Scorpione

Non lo fa “apposta”, ma Scorpione, tende ad ignorare consapevolmente o meno una grande quantità di informazioni. Ad alimentare questa poca tendenza all’empatia (che comunque prova, ma solo quando è direttamente coinvolto) è indubbiamente una caratteristica tipica che lo porta ad esternarsi in caso di crisi e problemi vari.