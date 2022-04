Non è vero ma ci credo è una frase molto conosciuta che riassume molto bene l’atteggiamento comune verso le superstizioni, parte del retaggio culturale e del folkrore, che razionalmente interpretiamo come niente di “scientifico” e profondo ma che inevitabilmente è ben rappresentato da piccoli “riti” che spesso non sono tuttavia evitati, anche per una questione di pura abitudine. Anche se la maggior parte delle persone non si fa particolari problemi a “sfatare” questi miti che sono la causa delle superstizioni, alcune persone ne sono invece condizionate. Quali sono i segni zodiacali più superstiziosi?

I 3 segni più superstiziosi dello zodiaco: ci sei anche tu?

Leone

Non è assolutamente uno sprovveduto, anzi è una persona molto concreta, ma in quello che è un mix vero e proprio tra voglia di rispettare le tradizioni ed il già citato “non è vero ma ci credo”, tende ad essere molto conservatore con le superstizioni che fanno parte del suo fare quotidiano.

Gemelli

Molto “spirituali”, i nati sotto il segno dei Gemelli sono convinti (anche se non lo ammetterebbero molto facilmente) che in molti oggetti e gesti si nasconda una forma di “potere intrinseco” e che questi siano almeno parzialmente condizionabili. In sostanza, ci crede eccome alla superstizione e non è assolutamente un tipo scaramantico.

Acquario

Tende a dare colpa alla sfortuna ed alla fortuna con grandissima frequenza. Sia per sdrammatizzare ma anche e sopratutto per provare a motivare e dare una sorta di “senso” a tutto. Per questo motivo usano questi piccoli “riti” anche per allontanarsi dall’eccessiva concretezza della vita.