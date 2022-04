Fin da piccolissimi siamo cresciuti con la consapevolezza che esistono personalità che non ambiscono primariamente al benessere ma che possono essere considerate “malvage”. Anche se questo termine ha un significato comuque molto ampio, visto che i “cattivi” spesso non mettono in evidenza, è comunque possibile riconoscere in alcuni segni specifici vari tratti che evidenziati da contesti, rendono questi profili caratteriali tendenti al “lato oscuro”, anche senza reali motivazioni ma per una questione di carattere. Ecco i malvagi dello zodiaco!

I malvagi dello zodiaco! Occhio a questi segni!

Scorpione

E’ tra i più selettivi, e nonostante non sia “cattivo” nel senso del termine, è solito comportarsi in modo quasi inaspettatamente malvagio con molte persone negli atteggiamenti ma anche nelle parole. Chi conosce uno Scorpione impara presto che non è una buona idea dar loro una motivazione per essere detestati, non sopporta ipocrisie e tradimento e risponde più che a tono.

Pesci

Spesso considerati i “buoni”, in realtà molto spesso celano un animo decisamente rancoroso dato che difficilmente dimenticano dettagli e torti subiti. E’ un segno che basa la propria esistenza sulla forza morale, quindi è il primo a voltare le spalle anche a persone che fondamentalmente ama. E’ anche più che discretamente machiavellico quando bisogna fare terra bruciata per “far male” a qualcuno.

Ariete

E’ un “malvagio” perchè tende ad esternare moltissimo le proprie emozioni e questo gli crea inevitabilmente dei problemi diffusi. Non sempre si rende conto della conseguenza delle loro azioni, anzi ha una certa tendenza ad “auto assolversi” piuttosto diffusa e piuttosto preoccupante in realtà.