Sensibile fa spesso rima con “delicato”, ma non va interpretato necessariamente come “debole” o “fragile”. Una persona sensibile può effettivamente “mostrare il fianco” in contesti duri, ma è anche capace di atti di grande generosità e umanità. Chi per una ragione, chi per un’altra, queste persone, spesso associati a segni zodiacali specifici, non hanno timore a manifestare in modo apertamente la loro natura che li fa inquadrare come sensibili al 100 %. Ecco quali sono questi segni!

I segni più sensibili in assoluto: ecco quali sono!

Scorpione

E’ un “pessimo bugiardo” quando si tratta di provare a nascondere le proprie emozioni: uno Scorpione equilibrato impara rapidamente a fare della propria sensibilità un forte punto di forza, un vero e proprio vantaggio da “utilizzare” sopratutto in ambito sociale. Non solo, riesce anche a convincere gli altri a fare lo stesso. Sensibili, ma piuttosto spavaldi e sanno come sfruttare questa loro peculiarità al meglio.

Pesci

Decisamente meno “indirizzati” ma ancora più genuini, è il tipico segno zodiacale che esterna in modo puro e genuino la propria sensibilità, e ciò li porta ad essere immediatamente identificati con questa peculiarità. Si commuovono ed emozionano in tutti i sensi con molta facilità e sebbene molti di loro abbiano imparato a “convivere” con la sensibilità, non è così per tutti. Tendono infatti a soffrire in maniera eccessiva le “cose negative” nella loro vita.

Cancro

Sensibili nel senso di volubili, Cancro è anche profondamente romantico ma anche molto ricettivo. Comprende con molto anticipo ciò che sta per accadere e riesce a comprendere le “intenzioni” altrui. Tuttavia non è portato ad essere machiavellico o strategico. E’ un puro di cuore.