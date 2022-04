Oroscopo Branko settimana dal 18 al 24 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 1 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera movimentata. Lunedì sarai alle prese con un intrigo da svelare, mentre martedì potrebbero esserci trattative interessanti con l’estero. Venerdì una persona potente potrebbe comparire nella tua vita.

Toro

Lunedì dovresti concederti una pausa in mezzo alla natura, magari con la persona amata. Martedì potresti ottenere un finanziamento importante che ti permetterà di portare avanti un tuo progetto. Venerdì più di un Toro avrà fortuna in amore…

Gemelli

Lunedì dovresti organizzare una gita al mare o in campagna. Martedì, purtroppo, potrebbe esserci nuove battaglia da affrontare. Stringi i denti e lotta! Vedrai che a maggio la tua situazione migliorerà. Venerdì sarai alle prese con alcune importanti spartizioni da operare.

Cancro

Lunedì un brivido sexy tanto intenso quanto inatteso ti coglierà di sorpresa. Mercoledì potrai contare su un nuovo alleato in più nel cielo: il Sole che si piazzerà nel segno del Toro. Sabato potresti imbatterti in una persona davvero speciale.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì potrai concederti tanto relax, dopo giornate di duro lavoro. Giovedì sul fronte lavorativo potrebbero esserci novità interessanti, forse scambi proficui. Sabato dovrai avere particolare prudenza in amore.

Vergine

Lunedì si preannuncia una Pasquetta sexy. Metti da parte le preoccupazioni pratiche e dai spazio all’amore, ai nuovi incontri. Martedì occorrerà usare molta cautela, evitare le distrazioni. Venerdì l’amore potrebbe riservarti qualche piacevole sorpresa.

Bilancia

Lunedì avrai tutto lo sprint necessario per fare del movimento. Martedì invece sarai alle prese con alcune operazioni importanti in banca. Venerdì occorrerà molta cautela. Se non farai attenzione, rischierai di discutere in famiglia, con tua madre o tua sorella.

Scorpione

Lunedì potrai riprendere le redini in mano della tua vita. Martedì, insieme a una bella forza, crescerà in te la voglia di cambiare. Giovedì le stelle favoriranno le compravendite. Approfittane, se hai in mente di comprare o vendere qualcosa.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì occorrerà molta cautela: evita le distrazioni! Martedì sarà la giornata più adatta per cominciare una dieta depurativa, mentre domenica ritroverai la serenità che ti è mancata finora.

Capricorno

Lunedì le stelle faciliteranno in special modo i nuovi incontri, mentre martedì una scintilla sexy potrebbe accendersi nel cuore di qualcuno. Venerdì avrai talmente tanta forza e tanti alleati astrali che potrai tutto! Niente sarà impossibile, se lo vorrai.

Acquario

Lunedì qualcuno potrebbe farti uno sgambetto sgradevole. Servirà molta attenzione. Martedì, invece, si preannuncia una giornata molto promettente per le relazioni, le amicizie. Venerdì un genitore anziano potrebbe avere bisogno del tuo aiuto.

Pesci

Lunedì ti aspetta una Pasquetta all’insegna della passione e delle emozioni intense. Martedì invece le stella favoriranno i Pesci in carriera. Giovedì potresti fare un incontro importante oppure ricevere una notizia che ti cambierà in meglio la giornata.