Oroscopo domani Paolo Fox, 18 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 18 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 18 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la settimana comincerà alla grande. Sta per aprirsi un periodo molto promettente, una vera e propria rinascita per chi vorrà realizzare dei sogni ambiziosi. L’imminente arrivo di Giove nel tuo segno comincia a farsi sentire e a solleticare la tua voglia di metterti in gioco. Anche l’universo relazionale ne guadagnerà!

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani la Luna sarà ancora in opposizione. Ti converrà fare attenzione, evitare di strapazzarti troppo, perché le tue energie non sono infinite. Approfitta di questa giornata di festa per trascorrere la giornata con la tua famiglia, organizza una gita fuori porta, come la tradizione vuole. Sarà il modo più efficace per riappacificarti con le persone vicine, se di recente ci sono stati tensioni.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani l’ideale sarebbe trascorrere la giornata in maniera allegra e spensierata, come piace fare a te. Sta cominciando una settimana che si preannuncia più attiva rispetto a quella appena passata. Il meglio, però, arriverà da maggio, sia in amore, sia nel lavoro.

Oroscopo domani: Cancro

Domani avrai dalla tua parte la Luna, Venere e Giove. Si preannuncia una bellissima giornata da passare con chi ami. Qualcuno potrebbe perfino ricevere un invito importante e recuperare la confidenza con una persona a cui tieni parecchio. Favoriti i nuovi incontri, le storie d’amore e le emozioni intense. Chi è solo da tempo è probabile che preferirà restare per conso suo anziché buttarsi in relazioni inutili.