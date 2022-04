Oroscopo Paolo Fox domani, 18 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 18 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare attenzione in amore, specie se la persona al tuo fianco è un po’ troppo soffocante o troppo critica. Tieni duro! Da maggio ci sarà la vera ripartenza per tutti i segni di fuoco, per te soprattutto. Sfrutta la giornata di domani per recuperare un po’ di tranquillità in più.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà un’altra giornata illuminata da una Luna favorevole. Si preannuncia un giorno ideale per ritrovare l’amore. Perfino chi per molto tempo si è concentrato solo sul lavoro, adesso potrebbe sentire il bisogno di dare spazio ai sentimenti, di avere accanto una persona carina e affettuosa.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata un po’ strana. Sarai confuso, frastornato e forse anche un po’ nervoso. Cerca di riposare un po’ , perché a quanto pare negli ultimi giorni ti sei dato tanto per gli altri. Dovresti passare una Pasquetta in piena tranquillità.

Oroscopo domani: Pesci

Domani con Luna, Venere e Giove favorevoli si prospetta una Pasquetta molto importante. Nelle prossime ore potrai riappacificarti, avrai intuizioni interessanti e chissà che non arrivi anche un piccolo colpo di fortuna. Le coppie di lunga data potrebbero vivere momenti particolarmente emozionanti.