Oroscopo Paolo Fox settimana dal 18 al 24 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 aprile 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà molto bene. Stai iniziando a scalpitare in attesa della grande svolta che arriverà a maggio, quando nel tuo segno entrerà Giove. Martedì e mercoledì potrai contare su una bella energia e un’incredibile vitalità. Giovedì e venerdì potrebbe venire a galla un po’ di stanchezza e di nervosismo: sii prudente!

Toro

La settimana comincerà con una Luna in opposizione. Lunedì ti converrà evitare le situazioni stressanti e trascorrere la giornata accanto alle persone cui vuoi bene. Non strafare! Mercoledì il Sole entrerà nel tuo segno: chissà che non porti qualche bella novità molto presto! Giovedì e venerdì saranno due ottime giornate per chi vorrà recuperare, sotto ogni punto di vista.

Gemelli

Si preannuncia una settimana decisamente più attiva e stimolante rispetto a quella passata. Martedì e mercoledì la Luna in opposizione metterà sotto la lente di ingrandimento tutti i rapporti d’amore. Meglio fare attenzione. Tra sabato e domenica avrai la possibilità di recuperare energia e la vitalità di un tempo. Favoriti i nuovi incontri.

Cancro

La prossima settimana partirà con il piede giusto. Lunedì potrai contare sulla benevolenza di Luna, Giove e Venere: sarà una splendida giornata per gli affetti, le relazioni, le amicizie. Ritroverai forza e passionalità. Giovedì e venerdì sarà necessaria la prudenza: la Luna opposta potrebbe creare momenti di nervosismo, in famiglia o nel posto di lavoro.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con tanti pensieri di lavoro e non solo, molte cose da fare. Lunedì meglio non strapazzarsi troppo, con la Luna in quadratura. Martedì e mercoledì, al contrario, si prospettano due giornate avvincenti, in cui potrai ottenere grandi cose. Weekend con la Luna opposta: cerca di non evita le discussioni!

Vergine

La settimana inizierà con una magnifica giornata. Lunedì potrai recuperare in amore, risvegliare un sentimento, vivere momenti emozionanti, se lo vorrai. Tra martedì e mercoledì, con la Luna in quadratura, sarebbe il caso di non arrabbiarsi troppo, se qualcosa non filerà liscio. Cerca di mantenere la calma. Giovedì e venerdì si preannunciano due giornate molto stimolanti.

Bilancia

Lunedì può essere una giornata che ti porterà un sorriso un più, quella serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. A partire da venerdì è probabile che le stelle ti mettano in condizione di fare una scelta importante, forse legata al lavoro. Martedì, invece, si preannuncia una giornata che ti permetterà di recuperare a livello fisico.

Scorpione

La tua settimana partirà con il botto. Lunedì la Luna sarà ancora nel tuo segno e preannuncerà grandi sviluppi per il futuro, sotto ogni punto di vista. Chissà che tra giovedì e venerdì non ti arrivi qualche bella notizia, tu non viva qualcosa di importante. Il fine settimana potrebbe portarti un po’ di stanchezza o di nervosismo: fai attenzione!

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà con alti e bassi. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giorni un po’ sottotono in amore. Ti converrà fare molta attenzione, specie se il partner è una persona un po’ soffocante. Se senti il bisogno di più spazi, pazienta fino a maggio! Molto stimolante anche il fine settimana: approfittane, per fare qualcosa di bello.

Capricorno

La settimana comincerà con una Luna in aspetto favorevole. Lunedì sarà una buona giornata per ritrovare l’amore, dare spazio ai sentimenti. Mercoledì il Sole diventerà tuo amico e chissà che entro sabato non nasca una bella sensazione. Occhio a martedì: nel corso della giornata potrebbero nascere tensioni. Meglio fare attenzione.

Acquario

La tua settimana comincerà con un po’ di confusione, stanchezza e forse anche un certo nervosismo. Lunedì sarebbe il caso di trascorrere la giornata in tranquillità, recuperare energia. In generale è un oroscopo importante che dà spazio a tante nuove opportunità. Dovrai superare una stanchezza accumulata, forse qualche problema. Nel weekend possibile calo fisico: attenzione allo stomaco!

Pesci

La settimana comincerà alla grande. Lunedì, con la Luna, Giove e Venere a favore ti aspetta una Pasquetta ricca di emozioni, intuizioni e incontri interessanti. Da mercoledì sarai circondato da un alone di fascino enorme: sfruttalo, uscendo, concedendoti un po’ di più, incontrando gente nuova. Ottime le giornate di giovedì e venerdì.