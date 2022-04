Il perdono è un concetto indubbiamente nobile ma che come tantissimi altri, può notevolmente “perdere efficacia” se elargito con troppa facilità. Problematica che non si pone per le personalità che appaiono rancorose agli altri anche se per i diretti interessati non amano questa definizione: l’essere “rancorosi” può avere tanti significati differenti, ma sono appannaggio esclusivo di personalità in particolare. Lo zodiaco può indubbiamente aiutare a comprendere quali sono questi segni ma anche comprenderne la natura.

Chi serba rancore? Ecco i segni più rancorosi dello zodiaco!

Acquario

Rancorosi “per principio”, come si definiscono loro stessi, gli Acquario sono soliti tenere il broncio, anche non fisico ma concettuale per anni ed anni, anche per delle vere piccolezze. Non si tratta di un capriccio quanto piuttosto tenere alta l’asticella della disponibilità: Acquario fa il possibile per comportarsi nel migliore dei modi e si aspetta il medesimo modo di fare anche dagli altri.

Scorpione

Meno “capricciosi” e più orientati alle “cose serie”, gli Scorpione non si fanno problemi ad “eliminare” dalla propria cerchia di amicizie e conoscenze persone per motivi di rancore. Solitamente questi sono ben giustificati ma appaiono ai più eccessivamente radicali. Ma non lo fanno apposta, è una questione di rispetto verso loro stessi. Mai dare ad uno Scorpione motivi per essere rancorosi.

Cancro

E’ un profilo permaloso e quindi questo lo rende particolarmente rancoroso, anche in “apparenza”. Si “lega al dito” praticamente ogni cosa, anche di lievissima entità e un atteggiamento vittimista come quello dei nati sotto questo segno li rende protagonisti in questa piccola classifica.