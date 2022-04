L’imprevedibilità in un carattere può essere interpretata in molti modi: essere “sorprendenti” può essere fonte di attrazione ma può anche destare preoccupazione proprio perchè difficile da prevedere e quindi da controllare. La definizione racchiude un numero importante di persone, da quelle più stravaganti a quelle più sensibili. Ecco perchè il termine può essere difficile da “inquadrare”, ma in soccorso c’è lo zodiaco che può identificare, in questo caso prendendo in considerazione il mondo maschile. Ecco gli uomini più imprevedibili ed incontrollabili dello zodiaco.

Gli uomini più imprevedibili dello zodiaco, ecco i primi 3

Scorpione

Dividono parecchio le opinioni comuni proprio perchè possono essere considerati pacati e tranquilli ma anche machiavellici e a tratti freddi e distaccati. La realtà è che si tratta di un profilo caratteriale molto difficile da inquadrare: sono assolutamente imprevedibili non nelle azioni ma proprio nell’umore. Anche chi li conosce bene potrebbe giurare di considerarli un vero e proprio enigma, visto che hanno una logica tutta loro.

Ariete

Impeto ed impulsività inevitabilmente evidenziano una tendenza importante fatta di imprevedibilità. Ariete sa esattamente cosa vuole ma cambia idea molto facilmente, pur non essendo influenzato dal contesto ma da loro stessi. Non sono assolutamente dei “ragionantori”, ma si affidano a loro impulso. Danno l’impressione di avee una mente sempre “al lavoro” e questo li fa apparire imprevedibili.

Gemelli

“Combattono” contro l’imprevedibilità, causata dalla consueta “doppia personalità”, ma ciò conferisce loro anche un certa dose di fascino in quanto sono i cosiddetti “dannati” che tanto piacciono a tantissime/i. In alcuni casi riescono a limitare il loro lato imprevedibile, in altri appaiono come dei veri “cani sciolti”.