Per una questione semplicemente “numerica”, non tutte le donne sono forti, autoritarie e dinamiche: l’universo femminile è infatti costellato da un numero impressionante di personalità anche molto diverse, universo che essendo tale diventa anche complicato da definire con delle etichette. Tuttavia in questo contesto è relativamente facile identificare, come per quello maschile, le donne più ingenue dello zodiaco, in sostanza si tratta di quelle personalità che inevitabilmente tendono a credere a tutto, sopratutto a fidarsi con un certa facilità e perciò inevitabilmente vanno incontro a delusioni di ogni tipo. Quali sono queste donne? Lo zodiaco ci aiuta.

Le donne più ingenue dello zodiaco: sapevi quali sono?

Acquario

Sono le cosiddette “sofferenti in amore”, ma non tanto per scelte sbagliate o per sfortuna: il loro animo è particolarmente candido ed ingenuo ed è purtroppo per loro molto semplice manipolarle e far credere a queste donne anche concetti e azioni, nonchè bugie che quasi nessuno potrebbe accettare. In altri ambiti sociali va meglio, almeno in parte.

Cancro

Anche loro tendono ad esere vittime di un atteggiamento troppo fiducioso nel prossimo, al quale si unisce una certa tendenza mediamente remissiva. Ecco perchè la loro estrema disponibilità ad aiutare gli altri inevitabilmente le porta ad essere vittima di atteggiamenti anche dispotici nei loro confronti.

Ariete

Sono decisamente forti caratterialmente ma molto “buone” nell’animo. Le Ariete sanno esattamente come non farsi “mettere i piedi in testa” eppure è molto facile entrare nelle loro grazie, quindi con un po’ di “lavoro”, è possibile convincerle della bontà di idee e teorie più assurde.