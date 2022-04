L’aloe vera è una delle piante più usare soprattutto in cosmetica. Infatti, viene usata per fare maschere viso o per capelli, creme per le mani o corpo.

Questa pianta può essere trovata sottoforma di crema, integratori o succo.

Il succo di aloe vera è ricavato dalla centrifugazione dell’aloe per ricavare l’aloina.

L’aloina si trova nelle foglie ed ha proprietà lassative. Infatti è considerato un vero e proprio lassativo naturale.

Proprietà e benefici di questo succo

Il succo di aloe vera ha:

Proprietà depurative infatti svolge un’azione depurativa e disintossicante che permette di eliminare le scorie del metabolismo;

L' aloe da bere contribuisce all'abbassamento del colesterolo cattivo nel sangue e favorisce il processo di rigenerazione delle cellule del sangue;

Migliora l' assorbimento dei nutrienti e riduce l'acidità dello stomaco;

Contiene molte vitamine e minerali che aiutano il sistema immunitario;

Contrasta i radicali liberi e rallenta il processo di invecchiamento della pelle;

Il succo di questa pianta stimola la rigenerazione dei tessuti;

Regola i livelli di zucchero nel sangue. Se preso regolarmente aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri per evitare il diabete;

Contribuisce anche a disinfettare la bocca e le gengive prevenendo la proliferazione batterica.

Aloe: il succo ha proprità incredibili, ma c’è chi non lo deve assolutamente bere

L’uso del succo di questa pianta, oltre le dosi consigliate può provocare un effetto lassativo o problemi digestivi. Per i possibili effetti purgativi e l’abbassamento dei livelli di potassio è sconsigliato ai bambini, alle donne in gravidanza e durante l’allattamento. É anche sconsigliato durante le mestruazioni o in presenza di varici, emorroidi, problemi renali, appendicite o morbo di Crohn.

Questo succo può interferire con l’azione di diversi farmaci come quelli diuretici tiazidici, cortisonici e glicosidi cardioattivi.

É sconsigliato l’uso dell’aloe anche a persone che sono allergiche alle Asphodelaceae.