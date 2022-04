Uomini e donne tendono ad essere infedeli con la medesima frequenza, anche se solitamente cambiano i modi: l’essere umano tende ad essere “traditore in amore” per le più disparate motivazioni ma per alcuni segni l’adulterio o l’equivalente in qualsiasi altro tipo di rapporto amoroso rappresenta un vero tabu dal punto di vista caratteriale. Attenzione, non significa che i seguenti profili non possano tradire, ma la percentuale risulta molto più bassa rispetto ad altri segni. Ecco in definitiva la lista degli “esemplari maschili” più fedeli tra i 12 segni che compongono lo zodiaco.

Gli uomini più fedeli dello zodiaco: ecco la sorpresa!

Cancro

Non sempre sono stabili emotivamente e dalle intenzioni chiare, ma sono personalità che non contemplano assolutamente il tradimento come opzione, indifferentemente dal loro livello di insoddisfazione. Non significa che non ci abbiano mai pensato, sia chiaro, ma è un’ipotesi che nella stragrande maggioranza dei casi li farebbe star male dal punto di vista dei rimorsi.

Gemelli

Un uomo incostante ed a tratti anche “scostante”, resta molto coerente in fatto di fedeltà. E’ uno molto “all’antica”, nel senso che tende ad affezionarsi ad una sola persona alla volta. Il concetto è ancora più vero quando si tratta di storie d’amore molto radicate.

Vergine

Mai oppressivo ma sempre molto accorto allo stato “di salute” del rapporto di coppia, l’uomo Vergine è la maniacalità fatta persona e non potrebbe mai tradire la fiducia del partner indifferntemente dalla motivazione. Trattandosi di un profilo caratteriale empatico riesce a mettersi “nei panni del partner” e soffre solo al pensiero di perpetuare un tradimento.