L’altruismo rappresenta sicuramente una delle virtù più nobili in assoluto: preoccuparsi degli altri prima che a noi stessi infatti, anche se questo non appare conveniente, è sicuramente visto come un atteggiamento molto positivo, ammirato ma anche invidiato da molti.

I cinque segni più altruisti dello zodiaco: ecco la classifica

Una persona altruista non mancherà mai di far sentire il proprio supporto ma è pronta a prodigarsi anche fisicamente, verso chi ne ha realmente bisogno in quel momento. Solitamente un altruista è anche fortemente empatico e ricettivo, così come tutti i segni che andremo ad esaminare, considerabili i più altruisti dello zodiaco.

Pesci

Non in cima principalmente perchè non sempre sono così reattivi nell’aiutare gli altri, così assorti nei loro pensieri profondi, da buoni sognatori quali sono. Rendere felici gli altri rende anche loro estremamente soddisfatti.

Sagittario

Definiti anche “altruisti fino all’eccesso”, un Sagittario andrà anche controcorrente e contro i propri interessi pur di manifestare un’attenzione genuina verso il prossimo, senza fare reali distinzioni. Alcuni li definiscono “troppo buoni”, ma sono i primi ad apprezzare il loro supporto.

Vergine

Quasi sorprendentemente per alcuni, Vergine conquista il terzo posto in graduatoria, sopratutto perchè appare spesso distaccato, quasi freddo ma è uno dei segni più “umani” ed empatici in assoluto. Si prodiga di buone azioni, senza per forza sbandierarlo ai 4 venti.

Leone

Anche se è un segno egocentrico, non è assolutamente egoista, anzi soffre molto nel sentirsi impotente. E’ il primo a prodigarsi e preoccuparsi per gli altri quando c’è reale bisogno. Anche se sono “rumorosi” e talvolta invadenti, sono anche sempre presenti.

Gemelli

Probabilmente i più genuini quando si tratta di dare o comunque pensare agli altri: Gemelli è un segno che lo da “poco a vedere” ma non tollera le ingiustizie ed è un profilo fortemente umanista anche se non sembra a tutti.