Il termine simpatia viene dal greco antico, e significa “provare emozioni assieme”: l’assonanza con empatia non è assolutamente casuale, ecco perchè le personalità definibili simpatiche sono quelle maggiormente ambite e ricercate, sia nell’ambito delle amicizie ma anche sul posto di lavoro.

I cinque segni più simpatici dello zodiaco: ecco la classifica

Difficilmente “si diventa” simpatici, essendo una prerogativa strettamente legata alla nostra formazione caratteriale. Alcuni segni zodiacali si dimostrano tendenzialmente più simpatici di altri, anche se questo termine è influenzato da numerosi fattori difficilmente “spiegabili” in poche righe. Quali sono i segni notoriamente più simpatici in assoluto?

Vergine

Meritano il posto in classifica anche se tendono a dividere i giudizi: il grado di simpatia dei Vergine è indubbio ma spesso è di tipo sarcastico/ironico. Non ama far ridere tanto per far ridere ma c’è sempre una ricerca, un tratto profondo. Ecco perchè se compresi sono tra i più simpatici in assoluto.

Leone

Più prevedibile per i Leone trovarsi in questa classifica: estremamente egocentrici e ben consapevoli di esserlo, i Leone sono di grande compagnia, ma anche profondi all’occasione. Non i più generosi economicamente parlando ma riescono a colmare questa piccola lacuna rivelandosi dei grandi ascoltatori. Avere un Leone nella propria vita può essere a tratti stancante vista la personalità estremamente chiassosa ma risultano essere estremamente affidabili e sinceri.

Acquario

Seppur leggermente diffidenti all’inizio, gli Acquario amano far stare bene chi hanno accanto, perchè si tratta di personalità estremamente empatiche, che mettono al primo posto l’aspetto sentimentale ed emotivo.

Scorpione

La personalità compessa e fortemente ragionativa di chi fa parte di questo segno li portano ed essere considerati tra i più simpatici da molte categorie di persone. Essenzialmente perchè pur non essendo mai indiscreti, riescono a risultarlo in maniera assolutamente spontanea, anche in situazioni complicate. Anche lo Scorpione a tratti è indecifrabile ma è assolutamente affidabile.

Sagittario

Quelli definibili simpatici nel senso più puro del termine: per loro è naturale far sentire a proprio agio praticamente chiunque al punto che in alcuni casi sono considerabili addirittura “troppo accomodanti”. Non si faranno mai problemi nel fornire il proprio supporto emotivo e non solo.