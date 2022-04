“Fortunati in gioco, sfortunati in amore” recita un vecchio modo di dire, anche se come facilmente intuibile in realtà le cose non sono quasi mai direttamente collegate ed anche se è pur vero che la sfortuna e la fortuna sono concetti che tendiamo a crearci da soli, è indubbio che alcune personalità risultino “famose” per essere baciate dalla dea bendata in fatto di rapporti sentimentali. In maniera diametralmente opposta rispetto ad altre persone decisamente meno felici, sicuramente meno della media degli esseri umani. Ecco i segni zodiacali più fortunati in amore.

I segni più fortunati in amore: scopri quali sono!

Ariete

Anche se ha una certa tendenza a gettarsi a capofitto anche in relazioni complicate, visto che è alla continua ricerca dell’anima gemella, riesce solitamente ad uscire indenne dai rapporti complicati ed è proprio questa sorta di “incoscienza” unita ad una nota “spavalderia”, rende l’Ariete maggiormente sicuro e spontaneo almeno dall’esterno.

Sagittario

E’ un segno abbastanza “machiavellico” ma in amore le cose stanno diversamente: è un profilo piuttosto empatico, che si prodiga “il giusto” per la controparte e questo tratto traspare quasi immediatamente fin dalle prime battute. Sembra essere quasi una calamita per eventuali partner, mentre “soffre un po’” a trovare nuove amicizie.

Bilancia

Divide molto i giudizi, tra chi lo considera un segno troppo conservativo, “che sta troppo al centro” senza prendere posizioni e tra chi invece considera questa peculiarità caratteriale come un pregio, sopratutto per chi interpreta la signorilità ed il tatto come un elemento di assoluto alore. Hanno un savoir faire decisamente magnetico.