Oroscopo Branko domani, 20 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 20 aprile 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 20 aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole si sposterà nel segno del Toro. D’ora in poi dovresti iniziare a badare un po’ più a te stesso, sei molto stanco. Questo mese di aprile, per una ragione o per l’altra, non ti sta aiutando a ricaricarti.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani, con il Sole di nuovo amico, inizierà la stagione del Toro che culminerà con la Luna nuova del 30. Rinnoverà l’invito a guardare lontano, all’estero o, in ogni caso, verso nuove opportunità e nuovi mercati. Purtroppo in questa giornata la Luna dissonante potrebbe stancarti un po’: meglio usare cautela.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani con l’ingresso del Sole nel cielo del Toro comincerà la stagione del primo segno di terra, Si tratterà di un cambiamento positivo per te. Ti aiuterà a diventare più pratico e risolutivo nelle situazioni: approfitta dei prossimi giorni, per muoverti.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani il Sole diventerà opposto e il 23 e il 30 ci saranno due Lune che intossicheranno. Dalle prossime ore in avanti ti converrà rallentare i ritmi, non esagerare nelle attività. Meglio dosare le tue energie in vista delle prossime settimane che si preannunciano ricche di novità.