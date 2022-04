Oroscopo Paolo Fox domani, 20 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 20 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata che ti porterà qualche riflessione in più. Cerca di evitare le discussioni e, soprattutto, non demordere! È partito ufficialmente il conto alla rovescia per la tua grande ripartenza. Anche se adesso hai la sensazione che tutto sia troppo lontano oppure hai avuto un problema personale, vedrai che dalla prima settimana di maggio le cose cominceranno a migliorare. Tra maggio e giugno potrai riprendere quota.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

In questo momento sarà molto utile avere lungimiranza. Se hai in testa qualcosa, che sia anche prendere le distanze da un socio o da un collaboratore, dovresti iniziare a svilupparla. Meglio muoversi al più presto. Entro i primi di maggio sarà importante aver deciso cosa fare della propri vita. Ancora di più se di recente hai dovuto affrontare un cambiamento o una chiusura tuo malgrado.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani continuerà questo periodo molto frenetico e creativo. D’ora in avanti dovrai cercare nuovi punti di riferimento. Chi è alle prese con una disputa o deve chiudere un accordo, dovrebbe agire entro maggio. Purtroppo, il nuovo transito del Sole potrebbe portare qualche fastidioso rallentamento. In generale, nei prossimi giorni potrai pensare a nuovi progetti da realizzare, a patto che siano concreti e non campati in aria.

Oroscopo domani: Pesci

Domani comincerà un periodo di rinnovamento importante. Giove e Venere nel tuo segno e da questa giornata anche il Sole sarà di nuovo attivo. Purtroppo, Marte contrario continuerà a portare ricordi spiacevoli di tanto in tanto. Giove ti sta aiutando a pensare al futuro con efficacia, ti suscita nuove idee. Dovresti sforzarti di lasciare alle tue spalle il passato e guardare avanti. Puoi fare molte cose belle, se lo desideri.