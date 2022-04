Il tema legato ai crimini sulla “possessione” del partner durante la coppia sembrano riguardare sopratutto la parte maschile che in molti casi “rifiuta” di essere respinto in quello che da molti viene definito un atteggiamento possessivo. E’ comunque vero che anche le donne, seppur in metodologie differenti, possono essere eccome molto possessive, anche per motivazioni diverse dalla semplice gelosia. In alcuni casi scatta l’orgoglio magari dettato da una condizione mentale non serena e tanti altri fattori. Ecco quali sono le donne più possessive dello zodiaco.

Quali sono le donne più possessive in assoluto? Ecco cosa dice lo zodiaco

Cancro

Sempre un po’ ossessive ma anche possessive: l’intenzione della donna Cancro è sempre quella di preservare la relazione in quanto stabile e felice ma è costantemente infastidita da pensieri negativi come l’infedeltà, la scarsa fiducia in se stessa ed in generale una volontà parzialmente voluta (ed in parte no) di tenere stretto sempre il partner a se.

Toro

Sono molto passionali ma anche decisamente dominanti: la donna Toro sa perfettamente quando la misura è colma ma allo stesso tempo non è in grado di controllare l’indole particolarmente impulsiva e “conquistatrice”. Sa bene di essere invadente ma l’aspetto possessivo del proprio carattere prende il sopravvento. Un partner di una donna Toro deve imparare a convivere con tutte queste attenzioni.

Scorpione

Meno “pressanti” di altre ma riescono ad essere possessive sopratutto con le parole e con il senso del possesso meno fisico ma più articolato. In sostanza, la Scorpione mette bocca su ogni aspetto della vita del partner, ed a poco serve una sorta di “freno” mentale: sono comunque molto possessive e stanno sempre a fare domande.