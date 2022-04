“Questo smartwatch costa pochissimo”: pazzesco, ecco qual è

Lo smartwatch negli ultimi anni ha avuto un boom di vendite, all’inizio costavano un botto, ora i prezzi sono calati, ma esiste uno smartwatch in particolare che costa pochissimo, scopriamo insieme quale.

Il mercato dei di questi dispositivi, dal 2021 è sempre più in crescita e non è certo una novità. Già Counterpoint Research aveva riportato gli ottimi risultati del settore, ma anche estendendo l’analisi all’intero mercato dei wearable sono sempre in ottima posizione.

+27% per gli smartwatch e solo +5,6% invece per tutti gli altri indossabili da polso con 40,9 milioni di unità spedite nel mondo

Esso è un orologio intelligente, si porta al polso sia per visualizzare facilmente l’ora, ma anche e soprattutto per supportare lo smartphone, perché ha numerose funzioni in comune. Ecco alcune attività che puoi svolgere:

Gestire le notifiche dei social Ascoltare musica Effettuare pagamenti Monitorare la salute Pianificare gli allenamenti. geolocalizzazione scattare foto e video utilizzare le app dello smartphone monitorare battito e pressione

Ma come scegliere uno smartwatch? quando costa di più è migliore? assolutamente no! Vediamo come usufruire di uno ad un prezzo stracciato.

Wearable per la salute: cosa sono e come funzionano

Dispositivi digitali indossabili nel campo salute, sono molto utilizzati dalle persone. Sono dotati di alcuni sensori che a contatto con il corpo, monitorano lo stato di salute. Sono sia smartwatch che smartband che vanno a tener conto del sonno, dell’attività motoria e cardiaca.

I progressi nel settore digital health hanno evidenziato una incredibile evoluzione di questi device proprio per l’utilità, ossia salvaguardare la salute. Sono stati progettati così moltissimi altri dispositivi intelligenti indossabili, come occhiali, fasce pettorali e da braccio, scarpe, calzini, cinture, utili per monitorare parametri vitali sempre più sofisticati.