L’istinto di conservazione fa parte dell’essere di praticamente ogni animale senziente abbastanza evoluto dal punto di vista mentale: andando incontro a qualche forma di rischio quindi istintivamente siamo portati a provare varie sensazioni. Alcune personalità sono indiscutibilmente “amanti del rischio”, e rappresentano delle persone indiscutibilmente particolari, che dividono molto i giudizi. Non si tratta per forza di segni spavaldi in senso pratico ma proprio di individui che per conformazione naturale sono portate a rischiare. Lo zodiaco, come spesso ci è capitato di trattare, ci viene incontro: ecco quali sono i segni che amano rischiare!

Gli amanti del rischio! Ecco quali segni che amano rischiare

Leone

Il loro più grande difetto è anche il loro più grande pregio: Leone è un segno spavaldo, che ama “puntare in alto” anche a costo di “cadere” e farsi male, e non solo fisicamente. Il rischio per loro è sempre calcolato (o quasi) e nella maggior parte dei casi escono vincitori proprio per quest’atteggiamento.

Ariete

E’ uno spirito avventuroso anche se a dir loro il rischio rappresenta solo un concetto astratto. Ogni cosa è un potenziale rischio ma anche un’opportunità: Ariete non concepisce il pericolo finchè non vi è dentro, anche se a tratti sono decisamente irresponsabili ed eccessivi.

Sagittario

Rischiosi per necessità o quasi: è un segno che detesta la routine e preferisce scottarsi col fuoco piuttosto che restare nella propria comfort zone sempre e comunque. Anche nell’ambito sociale spesso fanno dire a chi li conosce “ma chi te lo fa fare?”. Per loro è molto importante fare ogni genere di esperienza.