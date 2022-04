La tenacia e la voglia di “combattere” per i propri ideali e per portare al conseguimento i propri obiettivi è solitamente visto come qualcosa di molto positivo, addirittura di invidiabile. Abbiamo già trattato la tematica dal punto di vista femminile, stavolta prendiamo in esame i profili caratteriali di quello maschile. Secondo un vecchio stereotipo sono proprio questi ultimi a rappresentare ancora ooggi il profilo del carattere forte, concetto oramai che non fa più solo parte del mondo maschile anche nell’immaginario comune. Ecco gli uomini più tenaci dello zodiaco.

Gli uomini più tenaci dello zodiaco: ecco quali sono

Leone

La tenacia del Leone è fortemente basata sull’insistenza: è un “rompiscatole” (in senso buono) di primo livello che anche se ottiene solitamente le cose per “sfinimento” della controparte, nella maggior parte dei casi riesce nel proprio intento. E’ proprio nel non arrendersi mai che si intravede molto chiaramente la forza del segno.

Ariete

Risponde colpo su colpo ad ogni provocazione e non c’è praticamente niente che faccia desistere l’uomo nato sotto il segno dell’Ariete. Rispetto a Leone non evita il confronto diretto, anzi sembra andare in cerca di opinioni differenti così da fortificare il loro modo di fare. Insomma, sono delle più che discrete teste dure ma che non perdono mai l’obiettivo.

Toro

Molto più strategico degli altri segni, Toro non fa proclami ma è un gran lavoratore e pensatore. Quando si mette in testa qualcosa, non è soddisfatto finchè ogni tassello va al proprio posto. E’ quasi impossibile vedere un Toro che si arrende, sopratutto senza combattere.